Giovani campioni crescono: l'assolo di Hylland è una vera primizia

MONTREAL (Canada) - In occasione del match fra Concordia Stingers e Ottawa Gees-Gees - valido per il campionato universitario canadese - Tyller Hylland si è reso protagonista di un fantastico assolo nel match terminato 8-7 per la sua squadra.

Come si può vedere nel video in allegato pubblicato su Twitter, il 21enne ha attraversato tutta la pista e, grazie a una serie di efficaci finte, ha scartato i suoi avversari come "birilli", realizzando il momentaneo 3-3.

If you weren’t in the rink for Saturday night’s barnburner versus the Ottawa Gee-Gees, you have to see Tyler Hylland’s incredible coast-to-coast, between-the-legs goal from late in the second period. #CUstingers #CUhockey #OUA pic.twitter.com/VUQyGHVzqo