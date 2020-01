L'Ambrì cerca il primo successo, il Lugano un po' di costanza

LUGANO/AMBRÌ - Questo fine settimana Ambrì e Lugano disputeranno un doppio confronto, rispettivamente contro Rapperswil e Davos.

La formazione biancoblù è carica e motivata a centrare la prima vittoria di questo 2020, dopo aver perso nell'ordine con Losanna, Zurigo (all'overtime) e Ginevra. Contro la cenerentola di questo campionato D'Agostini e compagni – che guidano gli scontri diretti stagionali per 2-1 – hanno la grande possibilità di conquistare la posta piena e di smuovere la classifica, dato che occupano la penultima posizione insieme al Friborgo (42 punti). Al contrario due sconfitte permetterebbero ai Lakers di avvicinarsi pericolosamente (35) e di inguaiare così gli avversari del weekend.

In casa Lugano c'è invece grande fiducia dopo le due vittorie consecutive ottenute in questo nuovo anno contro Friborgo e Berna. L'head-coach Serge Pelletier sembra aver trovato la giusta alchimia e c'è da credere che anche questa volta la rotazione degli stranieri non riguarderà né Klasen né McIntyre, i quali hanno dimostrato di giostrare alla perfezione in linea con Alessio Bertaggia. Sannitz e compagni ce la metteranno tutta per sbloccarsi anche contro il Davos, visto che finora non sono riusciti a conquistare nessun punto. Nei quattro confronti disputati, calcolando anche la Coppa Svizzera, i grigionesi si sono infatti sempre imposti con una rete di scarto.

Per quanto riguarda gli altri incontri da segnalare anche i doppi confronti fra Bienne e Zugo, così come fra Ginevra e Berna. Guidano la graduatoria le Aquile e lo Zurigo con 62 punti – anche se i Lions sono scesi in pista una volta in meno – una lunghezza di vantaggio sull'accoppiata formata da Zugo e Davos (61).

Keystone, archivio