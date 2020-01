Povero Blackwood: lo slapshot è così potente che gli frantuma due denti... e aveva la maschera!

NEWARK (USA) - Nel match di NHL fra New Jersey Devils e New York Islanders - terminata 3-4 all'overtime - il portiere dei padroni di casa Mackenzie Blackwood si è spaccato due denti in seguito a un potente slapshot del difensore Ryan Pulock.

In allegato si può vedere la brutta ferita che ha rimediato l'estremo difensore dei Devils una volta che si è tolto la maschera.

Da segnalare che, passato il primo momento di disagio, il 23enne si è fatto medicare, ha rimesso il casco ed è rimasto in porta fino al termine dell'incontro come se niente fosse successo.

Forgive me if I don't go talk to #NJDevils Mackenzie Blackwood after the game.



I don't have the heart to make him speak. https://t.co/UrBfF2BuOZ