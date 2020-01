Lugano, torna l'Academy Match

LUGANO - In occasione della partita di regular season alla Cornèr Arena di domenica prossima 12 gennaio 2020 l’HCL ripropone l’Academy Match.

La sfida che inizierà alle ore 15.45 e che vedrà i bianconeri opposti al Davos sarà infatti dedicata alla Sezione Giovanile e più in generale a giovani e giovanissimi appassionati dell’hockey su ghiaccio.

Per l’occasione tutti i ragazzi al di sotto dei 12 anni hanno la possibilità di acquistare un biglietto per ogni settore della pista al prezzo di 5 franchi. I ticket possono essere ottenuti sul sito della Ticket Corner e nei punti di prevendita presso Manor e presso gli uffici postali con almeno due sportelli. Il Segretariato HCL in Via Maraini 15A a Pregassona è aperto da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00.

Durante le due pause di gioco il pubblico potrà gustarsi una divertente esibizione sul ghiaccio di alcune squadre di giovanissimi esponenti del vivaio bianconero mentre lo Shop’41 sarà aperto a partire dalle ore 14.30 e offrirà uno sconto del 20% su tutti i prodotti di abbigliamento della linea bambini.

Sul sito ricardo.ch ha inoltre preso avvio questa mattina, mercoledì 8 gennaio 2020 alle ore 9.00, l’asta delle maglie nere indossate dai giocatori della prima squadra durante il precampionato 2019/2020. L’asta si chiuderà mercoledì 15 gennaio 2020 alle ore 9.00.

Il ricavato di questa tradizionale iniziativa sarà devoluto alla Fondazione HC Lugano Academy il cui scopo statutario è il sostegno finanziario al settore giovanile dell’HCL con l’obiettivo di avvicinare i giovani all’hockey su ghiaccio, e fornire loro un supporto nel percorso scolastico e professionale. In questo particolare contesto l’ingaggio d’inizio partita sarà celebrato domenica pomeriggio sul ghiaccio della Cornèr Arena da un membro del Consiglio di Fondazione della Fondazione HC Lugano Academy.