«Ambrì stanco? No, Ambrì forte»

RAPPERSWIL - Ambrì e Rapperswil si affronteranno due volte nel giro di 20 ore: sabato alla Valascia e il giorno seguente in terra sangallese. Saranno due partite sicuramente importanti per entrambe le squadre: i leventinesi - per restare incollati alla riga playoff - dovranno tornare ad incamerare punti dopo le tre sconfitte subite nell'ordine contro Losanna, Zurigo (all'overtime) e Ginevra, mentre i Lakers proveranno ad ottenere punti preziosi utilissimi anche in caso di mancata qualificazione ai giochi con vista sul titolo.

«Ci stiamo allenando duro per preparare questa doppia sfida - le parole dell'attaccante del Rapperswil Roman Schlagenhauf - Non ci sono segreti e non possiamo nasconderci, queste due partite per noi sono molto importanti. Ma credo che anche per l'Ambrì lo siano. Dovremo seguire alla perfezione il nostro game plan, solo così potremo metterli in difficoltà».

La vostra è una squadra in calo (solo una vittoria nelle ultime sei gare). Ma in caso di doppio successo sull'Ambrì potreste addirittura tornare in corsa per la top-8... «Il nostro obiettivo è quello di restare in lotta per i playoff il più a lungo possibile, anche se non ci piace pensare troppo in là. In campionato c'è tantissimo equilibrio. Se diamo uno sguardo alle statistiche notiamo come siamo molto vicini alle altre squadre. Ad ogni gara ci offriamo la possibilità di vincere».

Nelle ultime partite l'Ambrì ha perso un po' di velocità anche a causa dei numerosi impegni con i quali ha dovuto far fronte... «Non avendo giocato martedì hanno avuto una settimana per riposarsi un po'. Alla luce di ciò non credo che questo sarà un fattore che andrà ad influire sulle partite. L'Ambrì è forte, specialmente in casa».