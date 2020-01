«A breve dovrebbe (finalmente) arrivare il mio turno»

BIASCA - 28 lunghi mesi durante i quali Christian Stucki non ha mai perso la voglia di impugnare un bastone e di indossare i pattini. L'attaccante ticinese ora vede la luce in fondo al tunnel, la vetta che si avvicina. Durante questo lungo periodo le difficoltà e gli ostacoli sono stati tanti, ma lui non si è mai fermato. A breve (sabato a La Chaux de Fonds?) il 27enne dovrebbe tornare a disputare una partita... Una prima vittoria, anche se lui lo definisce soltanto "un punto di ripartenza".

«Mi sto allenando bene, ma non voglio bruciare le tappe - le parole di Christian Stucki - Ho deciso di prendermela comoda senza affrettare il rientro. Avrei potuto anche giocare l'ultimo weekend ma - per questioni burocratiche - il via libera definitivo potrebbe arrivare sabato per la gara sul ghiaccio del La Chaux-de-Fonds».

Il ginocchio come sta rispondendo? «Avverto delle buone sensazioni, sento che manca un po' di condizione. Sto svolgendo quotidianamente delle sedute di fisioterapia per cercare di farmi trovare il più pronto possibile quando giocherò. Devo coccolarlo un po' il mio ginocchio».

Sul ghiaccio senza nessun timore... «Se dovessi scendere sul ghiaccio con la paura è finita. Se non sento dolori, come sta succedendo da un mese e mezzo a questa parte, ho la testa libera. Sono curioso e ansioso di vedere come reagirà».

La tua storia da esempio per tanti... «Tanti compagni mi guardano all'interno dello spogliatoio con occhi diversi. Altre persone, non necessariamente inserite nel mondo sportivo, si avvicinano a me per complimentarsi e cercando di prendere spunto dalla mia esperienza per affrontare le loro difficoltà della vita. Insomma fa comunque piacere e ne vado fiero, ma sono consapevole che il lavoro che mi aspetta è ancora lungo...».

TiPress