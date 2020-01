Uno-due letale: l'Ambrì ci prova ma cade a Ginevra

GINEVRA - Reduce dall'amara trasferta di Losanna e dalla sconfitta all'overtime contro lo Zurigo, l'Ambrì - confrontato con un calendario particolarmente impegnativo in questo inizio 2020 -, è caduto questo pomeriggio al cospetto del Ginevra. Contro le Aquile, a riposo ieri sera, i biancoblù hanno cercato di reggere l'urto e mettere in pista tutte le energie a loro disposizione, ma sono stati sconfitti 2-0. Da sottolineare lo shutout di Descloux, autore di 22 interventi.

Con Östlund tra i pali e Sabolic inserito in prima linea al posto di D'Agostini (acciaccato), i leventinesi sono capitolati una prima volta al 5'. Sciupata un'occasionissima con Upshall in avvio di partita - il canadese ha perso il duello a tu per tu con Descloux -, l'Ambrì è stato trafitto da Fehr, a segno in powerplay con Zwerger sulla panchina dei penalizzati. Poco dopo, su assist dello scatenato Winnik, ancora Fehr ha firmato il raddoppio per i padroni di casa (8'). Occasioni da una parte e dall'altra ma nessun'altra segnatura, e così al primo riposo si è arrivati sul 2-0.

Sotto di due lunghezze, al 28' i biancoblù hanno dovuto affrontare un nuovo momento di difficoltà, con Jelovac che ha rimediato una penalità di partita per un intervento ai danni di Tanner Richard. Bravi nel contenere i ginevrini, gli ospiti si sono creati una ghiotta occasione con Dal Pian, steso da Tömmernes quando era lanciato verso Descloux. Il rigore, concesso ai leventinesi, è però stato fallito da Sabolic al 29'. Superata indenne la lunga inferiorità numerica, l'Ambrì - dopo una bella chance capitata sul bastone di Zwerger al 35' - ha continuato a soffrire la vivacità delle Aquile, per lunghi tratti comodamente in controllo del match.

Nel terzo tempo, con la sfida ormai indirizzata, l'Ambrì non ha mollato ma il cronometro è corso veloce fino al 60', con il Ginevra che ha provato ancora a pungere soprattutto con Wingels. Niente da fare dunque per i biancoblù, che incassano così la terza sconfitta del 2020 e in classifica restano fermi a quota 42 punti (-3 dal Berna, ottavo). Il Ginevra, lanciatissimo, si trova in vetta in solitaria con 62 punti.

GINEVRA - AMBRÌ 2-0 (2-0, 0-0, 0-0)

Reti: 4'42" Fehr (Karrer) 1-0; 7'29" Fehr (Winnik) 2-0.

AMBRÌ. Östlund; Dotti, Plastino; Pinana, Fora; Ngoy, Jelovac, Pinana, Fohrler; Upshall, Flynn, Sabolic; Zwerger, Müller, J. Neuenschwander; Trisconi, Goi, Hinterkircher; Mazzolini, Dal Pian, Incir; A. Neuenschwander.

Penalità: Ginevra Xx2'; Ambrì Xx2'.

Note: Les Vernets 6'676 spettatori. Arbitri: Wiegand, Urban, Altmann, Wolf.

keystone-sda.ch (SALVATORE DI NOLFI)