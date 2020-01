Povero Kurashev: il giovane elvetico vittima di un violento colpo alla testa

ROCKFORD (USA) - Il giovane attaccante svizzero Philipp Kurashev dovrà restare lontano dalle piste di ghiaccio per alcune settimane. Il 20enne - 16 punti in 29 incontri con i Rockford IceHogs - ha infatti rimediato un violento colpo alla testa nell'ultimo incontro di AHL.

Come si può vedere dal video in allegato pubblicato su Twitter, il giocatore è stato colpito duramente da Ryan White - squalificato poi per tre turni - nel match perso contro i Manitoba Moose (2-3). Si sospetta una commozione cerebrale per lui.

Not a great view, but here is the hit from Ryan White that ended Philipp Kurashev's day. White received a five-minute major for elbowing and a match penalty, so he will be suspended for at least one game. #RFDvsMB pic.twitter.com/ALzk5O2eWc