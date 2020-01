Tegola per i Blue Jackets: Dean Kukan è ko

COLUMBUS (USA) - Brutte notizie per i Columbus Blue Jackets. Il difensore rossocrociato Dean Kukan si è infatti infortunato in occasione dell'ultimo match di NHL, vinto nella tana dei Boston Bruins (2-1).

Il 26enne - che ha rimediato la lacerazione del menisco mediale e della cartilagine articolare del ginocchio sinistro - dovrà stare ai box per un periodo di tempo indeterminato.

#CBJ defenseman Dean Kukan has been placed on IR and is out indefinitely after suffering a medial meniscus tear and articular cartilage injury Thursday at Boston. https://t.co/2yuYckRczO