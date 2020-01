Bienne sempre più in crisi, il Rappi piega il Berna ai rigori

BIENNE - Continua la crisi del Bienne, incappato nella settima sconfitta consecutiva in campionato (la nona considerando anche CHL e Coppa Svizzera). Impegnati a domicilio contro il Losanna, i Seelanders hanno perso 5-4 ai rigori conquistando almeno un punticino. Per i bernesi non sono bastate la tripletta dello scatenato Künzle (8', 29', 33') e la rete di Fuchs (19'). Il Losanna ha infatti risposto con Frick (26'), Jooris (28'), Bertschy (30') e Lindbohm, autore del 4-4 al 42'. Ai penalty per il Bienne ha trovato la via del gol solo Künzle, mentre per i vodesi sono andati a bersaglio Herren e Bertschy.

Successo ai rigori anche per il Rapperswil, che davanti ai propri tifosi ha piegato 3-2 il Berna. In vantaggio con Dufner, i sangallesi sono stati acciuffati e superati grazie alle segnature di Arcobello ed Ebbett. Al 38' Kristo ha poi infilato il 2-2, col risultato che non è più mutato sino al termine dell'overtime. Ai penalty è poi risultata decisiva la trasformazione di Kristo. In classifica il Rapperswil resta comunque all'ultimo posto ma sale a quota 35 punti, mentre il Berna è ottavo con 45 (+4 sull'Ambrì; +5 sul Lugano).

Opaco alla Spengler, il Davos ha invece ricominciato con il piede giusto in campionato. Già capaci di imporsi ieri contro il Rapperswil, questa sera i gialloblù di Wohlwend hanno superato 2-1 all'overtime il Langnau. Dopo le reti di Palushaj per i grigionesi (46') e Maxwell per i Tigrotti (51'), la sfida è stata decisa al 61' da Tedenby.

Nell'ultima partita della serata netto successo del Ginevra, che ha saputo imporsi 5-1 sul ghiaccio dello Zugo anche grazie alla verve dei suoi stranieri. Per le Aquile a segno Tömmernes (tripletta), Winnik e Wingels. Per i Tori la rete del momentaneo 1-1 porta la firma di Diaz. In classifica il Ginevra (seppur con due partite in più) aggancia in vetta proprio lo Zugo con 59 punti.

keystone-sda.ch (PETER SCHNEIDER)