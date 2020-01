Il nuovo anno regala il primo successo al Lugano di Pelletier

LUGANO - Inizia col sorriso il nuovo anno del Lugano. La truppa di Pelletier ha superato il Friborgo con un convincente successo per 4-2. I bianconeri hanno dominato la prima parte di gara portandosi sul 3-0 al 28’. Bertaggia (doppietta per lui) e compagni sono poi stati bravi a controllare le offensive burgunde e assicurarsi la vittoria finale. I sottocenerini torneranno in pista domenica nell’insidiosa trasferta di Berna.

I padroni di casa si sono fatti preferire nei primi minuti di gara, mettendo più volte in difficoltà Berra e compagni. A sbloccare meritatamente la contesa ci ha quindi pensato Postma al 9’45’’ grazie a un illuminante passaggio di McIntyre. I bianconeri, supportati da un attento Zurkirchen, hanno tenuto il controllo del match fino alla prima sirena.

Dopo un buon avvio del Friborgo nel periodo centrale sono stati ancora i ticinesi a trovare la via della rete. Un preciso tiro di Klasen su assist di McIntyre in situazione di superiorità numerica al 24’23’’ ha regalato il 2-0 ai suoi. Sulle ali dell’entusiasmo i bianconeri hanno trovato anche la terza segnatura con Bertaggia bravo a sorprendere i burgundi in situazione di 4c5. 18’’ più tardi è arrivato il primo sigillo friborghese della serata firmato dal neo-arrivato Boychuk. Prima della seconda sirena solo un grande Berra ha impedito che il Lugano trovasse nuovamente la via del gol.

In avvio di terzo periodo un grande tiro di Mottet ha permesso al Friborgo di trovare il 3-2 e riaprire la contesa (45’). Il cronometro è poi corso veloce e con i due estremi difensori sugli scudi fino a 54’45’’ quando Bertaggia ha firmato la personale doppietta grazie a una scorribanda nel terzo difensivo dei Dragoni. L’assalto finale a porta vuota degli ospiti non ha prodotto risultati e il Lugano si è così assicurato la vittoria, la prima nella gestione Pelletier. In classifica il Lugano sale a quota 40 punti e aggancia proprio i Dragoni.

LUGANO - FRIBORGO 4-2 (1-0, 2-1, 1-1)

Reti: 9’45’’ Postma (McIntyre) 1-0; 24’23’’ Klasen (McIntyre) 2-0; 28’00’’ Bertaggia 3-0; 28’18’’ Boychuk (Gunderson, Stalberg) 3-1; 45’00’’ Mottet (Furrer) 3-2; 54’45’’ Bertaggia (Wellinger, McIntyre) 4-2.

LUGANO: Zurkirchen; Wellinger, Postma; Riva, Chiesa; Chorney, Loeffel; Jecker, Ronchetti; Bertaggia, McIntyre, Klasen; Suri, Sannitz, Bürgler; Lammer, Romanenghi, Fazzini; Haussener, Walker, Zangger.

Penalità: HCL 4x2’ HCFG 4x2’ +1x10’

Note: Cornér Arena 5'879 spettatori. Arbitri: Wiegand, Urban, Altmann, Bürgi.

Ti-press (Alessandro Crinari)