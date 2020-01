Berna, Grassi e Bieber in uscita. Tornerà Conacher?

BERNA - In scadenza di contratto con il Berna, Daniele Grassi e Matthias Bieber lasceranno verosimilmente la Capitale al termine della stagione. Ne dà notizia la "Berner Zeitung", precisando che al momento non sono ancora note le possibili destinazioni dei due attaccanti.

In entrata gli Orsi starebbero invece pensando all'intrigante ritorno di Cory Conacher. Il forte attaccante canadese, già al Berna nella stagione 2015/16 (condita dal titolo e ben 61 punti in 62 partite), è legato ai Tampa Bay Lightning sino al termine del campionato. Poco impiegato dal team di NHL, Conacher nelle ultime 4 stagioni ha però giocato soprattutto in AHL nei Syracuse Crunch. Il ds degli Orsi Alex Chatelain avrebbe già incontrato il 30enne in un recente viaggio oltreoceano per intavolare una discussione. Conacher tornerà davvero nella Capitale? Affaire à suivre.

