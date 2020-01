Intervento su Mazzolini: Traber squalificato

LOSANNA - Tim Traber, resosi protagonista ieri di un brutto intervento ai danni del biancoblù Elia Mazzolini, non potrà scendere in pista nella sfida in programma questa sera contro il Bienne. L'attaccante del Losanna, che nell'occasione ha rimediato la seconda penalità di partita della stagione, è stato automaticamente sospeso per un turno.

Traber dovrà anche pagare una multa di 1'500 franchi.