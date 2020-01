Vittoria del Berna, Lugano a -7 dalla riga

BERNA - Il Berna ha saputo reagire alle due sconfitte subite nelle ultime gare del 2019. Davanti al loro pubblico gli Orsi hanno mostrato gli artigli, piegando 3-2 il Bienne grazie alle reti di Sciaroni (18'), Scherwey (32') e Untersander a 42'' dalla sirena finale. Gli ospiti hanno invece timbrato il cartellino con Schneider (50') e Ullström (56').

La vittoria degli uomini di Jalonen ha fatto scivolare il Lugano a -7 dalla riga playoff. Domenica pomeriggio nella Capitale le due squadre si affronteranno per un importante scontro diretto.

Dopo la disastrosa Coppa Spengler è invece tornato a sorridere il Davos, impostosi per 3-1 sull'ultima della classe Rapperswil. Vittoria griffata dai punti di Lindgren (12'), Wieser (22') e Frehner (58'), ai quali per i sangallesi ha risposto il solo Dünner (41').

Nulla da fare per il Friborgo - che resta pertanto decimo con tre lunghezze di margine sul Lugano - battuto in casa per 3-2 dallo Zugo. I Tori, di nuovo in testa alla graduatoria, hanno costruito la loro vittoria grazie alla vena realizzativa dei suoi stranieri: di Klingberg (23'), Kovar (36') e Thorell (42') i gol. Per il Gottéron sigilli di Brodin (11') e Sprunger (33').

Nel match delle 15.45 colpo esterno del Langnau, in grado di ottenere due punti all'Hallenstadion di Zurigo (2-3). All'overtime il punto decisivo è arrivato dal bastone di Maxwell (63'). In precedenza per i bernesi erano andati a segno Pesonen (11') e Cadonau (38'), mentre per i padroni di casa Suter (35') e Krüger (59').

