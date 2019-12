Approvato il ricorso dell'Ambrì: Cervenka fermo un turno

AMBRÌ – Roman Cervenka non sarà in pista il 2 gennaio a Davos per la ripresa del campionato. L'attaccante del Rapperswil ha infatti rimediato una squalifica per un turno per la carica alla testa portata ai danni di Elias Bianchi durante il match del 20 dicembre scorso tra il suo Rapperswil e l'Ambrì.

Inizialmente “salvato” dal Giudice unico, il ceco è stato fermato su decisione del Tribunale sportivo della Federazione, allertato da un ricorso presentato dal club biancoblù.

keystone-sda.ch (ENNIO LEANZA)