Continua il magic moment di Roman Josi

SAINT LOUIS (USA) - Roman Josi è stato invitato a partecipare per la terza volta nella sua carriera alla prestigiosa All Star Game di NHL (St. Louis 24-26 gennaio). Si tratta di un weekend ricco di eventi spettacolari che culmina con una partita tra due formazioni composte dai migliori giocatori della Eastern e della Western Conference.

Il difensore elvetico, capitano dei Nashville Predators, sta vivendo una stagione incredibile con i 39 punti (14 gol) messi a referto in 38 incontri disputati finora in campionato. Le sue prestazioni gli hanno permesso di essere il TopScorer della sua squadra con 11 lunghezze in più di Ryan Ellis, suo primo inseguitore (28), così come secondo difensore più prolifico della Lega.

keystone-sda.ch / STF (Keith Srakocic)