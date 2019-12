Niente finale, l'Ambrì si inchina al Trinec all'overtime

DAVOS - L'Ambrì non ce l'ha fatta a raggiungere l'ultimo atto della 93esima edizione della Coppa Spengler. Il match valido per la semifinale contro l'Ocelari Trinec non è infatti terminato nel migliore dei modi per i biancoblù, anche se la squadra ha dimostrato nell'arco di tutto il torneo di avere le qualità per togliersi le proprie soddisfazioni anche in campionato.

La compagine ticinese ha messo sul ghiaccio come di consueto grinta, cuore, solidità e determinazione, ma questa volta non è bastato per avere la meglio sui cechi, che si sono imposti soltanto all'overtime con il punteggio di 3-2.

Passati in vantaggio con Dal Pian (5'), D'Agostini e compagni hanno subìto il ritorno degli avversari a cavallo fra il 39' e il 46', momento in cui hanno incassato due reti (Kovarcik e Dravecky). Nella seconda parte dell'ultimo periodo l'Ambrì ha poi trovato il pareggio con Flynn (51'), autore di una staffilata che non ha lasciato scampo a Kvaca (2-2). Nel resto del tempo il risultato non è più cambiato così le due squadre sono andate all'overtime, che ha sorriso al Trinec.

La conclusione chirurgica di Stansky (3-2) al 62' ha infatti regalato ai suoi la finale contro il Team Canada, che avrà luogo domani (ore 12).

keystone-sda.ch (Melanie Duchene)