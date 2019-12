Merzlikins in pista "solo" per un rigore... ma Kane lo fulmina!

COLUMBUS (USA) - In occasione dell'ultima sfida di NHL dei Columbus Blue Jackets - persa 3-2 ai rigori in casa contro i Chicago Blackhawks - Elvis Merzlikins è sceso in pista "soltanto" per provare a parare un rigore.

Come si può vedere dal video in allegato pubblicato su Twitter, l'ex estremo difensore del Lugano ha infatti dovuto sostituire il portiere titolare Jonas Korpisalo, infortunatosi nella sessione di shootout precedente. Elvis ci ha provato, ma purtroppo di fronte aveva niente meno che Patrick Kane, uno dei giocatori più tecnici della Lega - che non ha ovviamente fallito il suo tentativo - regalando di fatto il successo ai suoi.

Keystone, archivio