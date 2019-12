Davos al tappeto: Team Canada in semi come l'Ambrì

DAVOS - Il Davos di Wohlwend si giocherà il tutto per tutto domani alle 15.10 contro il TPS Turku.

In pista questa sera con soli tre blocchi d'attacco e un solo straniero (Rantakari), i grigionesi sono stati nettamente battuti dal Team Canada. 5-1 il risultato finale in favore degli uomini di Craig MacTavish, che hanno dominato l'incontro fin dai primi minuti.

Avanti al 2'18" con MacDonald e volato sul 2-0 al 3'30" grazie a Jeffrey - che ha sorpreso Van Pottelberghe sul primo palo -, il Team Canada non ha dovuto strafare per controllare il match. Fehr (28'), Clark (31') e Grant (38') hanno di fatto chiuso i conti già prima della seconda sirena. Nel terzo tempo è poi arrivata la rete della bandiera per i gialloblù, con Luca Hischier a segno in powerplay (45').

In virtù di questo risultato il Team Canada vola in semifinale e avrà una domenica di piacevole riposo (proprio come l'Ambrì). L'Ocelari Trinec, secondo nel Gruppo Cattini, sfiderà domani sera i russi del Salavat Yulaev Ufa: il vincitore affronterà lunedì i biancoblù nel penultimo atto del torneo (20.15).

L'avversario che i canadesi dovranno affrontare in semifinale uscirà invece dal duello tra il Davos - che domani scenderà verosimilmente in pista al "completo" e con il coltello tra i denti - e i finnici del TPS Turku.

