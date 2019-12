«Vi racconto la magia della Spengler...»

DAVOS - Un'altra prestazione quasi perfetta. È un Ambrì che non si ferma più e che ieri, contro il TPS Turku, ha centrato la sesta vittoria negli ultimi sette incontri, valsa la qualificazione alla semifinale della Coppa Spengler. La formazione di Luca Cereda, più brillante che mai nelle ultime settimane, continua dunque a sciorinare un ottimo hockey. Regalando pomeriggi di grande festa ai suoi tifosi...

Due successi, sette gol fatti e uno solo subito... «Stiamo andando bene, anche se oggi (ieri per chi legge, ndr) abbiamo disputato un pessimo primo tempo - le parole del difensore dell'Ambrì Michael Ngoy - Dobbiamo ringraziare Waeber se siamo riusciti a mantenere così a lungo lo 0-0. Luca Cereda ci ha fatto un bel discorso tra il primo e il secondo tempo, dicendoci che in quel modo non si poteva andare avanti. Per fortuna siamo riusciti a cambiare marcia. Un gol subito in due gare? Ottimo, per i difensori questo dato equivale sempre a una vittoria supplementare».

Ora vi aspetta la semifinale, hai una preferenza sull'avversario da affrontare? «Assolutamente no. Non saprei davvero cosa dire visto che in questo torneo conosciamo soltanto il Davos. Lasciamoci sorprendere e attendiamo di scoprire chi ci toccherà».

La Spengler, un torneo magico... «È davvero qualcosa di speciale. In questo caso possiamo dire che l'hockey è solo un contorno. La festa per noi giocatori inizia dopo la partita. Con il termine festa non intendo uscire a bere e tornare in hotel a tarda serata. Trovarsi a margine dei match cenando tutti insieme con le rispettive famiglie è qualcosa di magico. Questa è la Spengler e non si può paragonare al campionato dove, una volta finita la partita e dopo aver mangiato un po' di pasta e pollo, si torna a casa pensando all'allenamento o alla partita del giorno successivo».

Questa è un'occasione anche per i vostri tifosi per vedervi po' più da vicino... «Sono dappertutto. Ogni volta che scatto una fotografia con un tifoso mi sento dire "grazie di tutto". Questi ringraziamenti voglio girarli a loro. Una relazione come questa tra giocatori e tifosi non c'è da nessun'altra parte della Svizzera...».

keystone-sda.ch (MELANIE DUCHENE)