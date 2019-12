Il Davos perde Thierry Bader

DAVOS - Brutte notizie per il Davos, che dovrà fare a meno di Thierry Bader per circa 6 settimane. L'attaccante 22enne si è fratturato una mano in occasione del match della Coppa Spengler perso ieri contro l'Ocelari Trinec. Ne dà notizia "srf". Nel corso del corrente campionato Bader aveva totalizzato sin qui 4 punti (1 gol) in 24 presenze con la maglia dei gialloblù.

Nel frattempo, sempre per quel che riguarda il Davos, a fine stagione potrebbe fare le valigie il portiere Joren van Pottelberghe. Il 22enne, stando al portale "Watson", sarebbe nel mirino del Bienne. Tra le parti le discussioni sarebbero già in fase avanzata.

keystone-sda.ch / STF (GIAN EHRENZELLER)