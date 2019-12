L'Ambrì affonda anche il Turku: è semifinale!

DAVOS - L'Ambrì continua a brillare e divertirsi alla Coppa Spengler. Dopo il convincete successo ottenuto all'esordio contro il Salavat Yulaev Ufa, gli uomini di Cereda hanno affondato anche il TPS Turku conquistando l'accesso diretto alle semifinali del torneo. Solida e generosa anche la prestazione odierna dei biancoblù, che con Waeber tra i pali si sono imposti 3-0.

Nel primo tempo sono però stati i finnici a farsi preferire e creare le migliori occasioni, con costanti accelerazioni e ben 18 tiri scagliati verso la porta avversaria. Per i ticinesi, comunque abili nel non capitolare, pericolosi soprattutto Wolski e Fora. Da inizio secondo tempo si è visto un Ambrì diverso e molto più insidioso.

Subito pericolosi con Sabolic (palo), Flynn, Wolski e Plastino, i leventinesi hanno colpito al 29' in shorthanded. Con Goi sulla panchina dei cattivi, ci ha pensato Bryan Flynn - in stato di grazia almeno da inizio dicembre - ad infilare il gol dell'1-0. Involatosi verso Pohjanoksa, lo statunitense lo ha trafitto con un backhand chirurgico.

Pochi minuti dopo, sugli sviluppi di un powerplay - con Budish rientrato in pista da soli 10 secondi - Matt D'Agostini ha poi trovato il preziosissimo 2-0. Vinto un duello all'angolo, il canadese si è accentrato e ha firmato il raddoppio al 34'.

Sotto di due lunghezze ma tutt'altro che rassegnati, nel terzo periodo i finlandesi hanno ripreso in mano il pallino del gioco e spinto dalle parti di Waeber. Dopo un palo di Korpikoski le occasioni più ghiotte per il Turku sono arrivate in powerplay, con Douay espulso 4' al 49'. Ordinato e capace anche di pungere con D'Agostini, l'Ambrì ha superato indenne pure questo momento di difficoltà.

Nel finale, con Pohjanoksa richiamato per fare spazio ad un sesto uomo di movimento, ancora lo scatenato D'Agostini ha infilato il definitivo 3-0 a porta vuota.

Grazie a questa vittoria, sudata e meritata, l'Ambrì chiude in vetta il Gruppo Torriani e lunedì (20.15) tornerà in pista per giocarsi l'accesso alla finalissima.

keystone-sda.ch (GIAN EHRENZELLER)