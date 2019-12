Si rompono Desharnais e Rossi, il Friborgo ingaggia Boychuk

FRIBORGO – Vista riempirsi l'infermeria, il Friborgo ha messo mano al portafoglio per non perdere competitività.

Persi per infortunio David Desharnais (fuori sei settimane per un guaio alla spalla) e Matthias Rossi (out otto settimane), i Dragoni hanno infatti ingaggiato fino al 30 aprile 2020 l'attualmente svincolato Zach Boychuk. Il 30enne attaccante canadese è già conosciuto alle nostre latitudini dove, lo scorso anno, ha vestito la maglia del Berna per 30 volte (tra regular season e playoff), mettendo a referto 5 reti e 9 assist.