Grinta Rockets, strappato un punto alla capolista

BIASCA - Punto buono per il morale più che per la classifica per i Ticino Rockets, che nella 31esima giornata di Swiss League hanno costretto ai rigori la capolista Kloten (2-3 il risultato finale).

Grintosissimi e molto ordinati, i Razzi hanno tenuto testa alla non ispiratissima prima della classe, tenendola lontana dalla propria porta per tutto il primo terzo. Nel secondo hanno addirittura tenuto in mano le redini del gioco, passando con Cavalleri e, dopo il momentaneo pari di Sutter, con Squires. Ancora Sutter, a inizio terzo periodo, ha permesso agli Aviatori di riequilibrare il punteggio. Senza più reti a referto, la partita è scivolata prima all'overtime e in seguito – appunto – ai rigori. Esercizio nel quale il Kloten si è dimostrato migliore. Esercizio che ha portato il punto supplementare lontano dalla Raiffeisen BiascArena.