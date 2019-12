Vola il TPS Turku, Salavat Ufa ancora sconfitto

DAVOS – Seconda sconfitta in due giorni per il Salavaet Yulaev Ufa, cenerentola di queste prime giornate di Coppa Spengler. Già sconfitti all'esordio dall'Ambrì, i russi sono caduti anche nella seconda giornata, battuti 4-3 dal TPS Turku. Avanti con Lehtinen (6') ma ripresi da Gimatov (13'), i finlandesi sono definitivamente scappati nel secondo periodo grazie ai punti di Anttalainen (31'), Sund (33') e Filppula (36'). Nel suo tentativo di rimonta, il Salavat Ufa ha prodotto “solo” due reti. Quella di Gareyev (56') e quella di Amirov (59'39”), buone per lo spettacolo ma ininfluenti per il risultato finale.

Due volte sconfitto, il Salavat Yulaev Ufa chiuderà al terzo posto il Gruppo Torriani e, domenica, si giocherà l'accesso alle semifinali del torneo sfidando la seconda classificata del Gruppo Cattini.

keystone-sda.ch / STF (MELANIE DUCHENE)