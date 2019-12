«Paragonando Cereda a Herb Brooks mi sono preso del pazzo, ma...»

DAVOS – Ambrì-Spengler, atto secondo. Questo pomeriggio i leventinesi - dopo la bella vittoria centrata all’esordio contro il Salavat Ufa - se la vedranno con i finlandesi del TPS Turku. Un test probante: una vittoria proietterebbe infatti D’Agostini e compagni direttamente alle semifinali del torneo. Oltre a quello del pubblico, uno stimolo supplementare per i ticinesi...

«Qui a Davos sembra di essere alla Valascia - le parole di Federico Lorenzetti, tifosissimo storico dell'Ambrì - Quando mi sono guardato attorno il pomeriggio del 26 ho avuto per un attimo l'idea di essere all'esterno della nuova pista, come se ci fossimo proiettati avanti nel tempo. I fan biancoblù sono sempre molto attaccati alla squadra, anche se le cose vanno male. Ma questa non è certo una novità...».

I vostri beniamini hanno iniziato come meglio non potevano il torneo, mettendo sul ghiaccio i soliti valori. Quelli ormai conosciutissimi... «Dalla squadra mi attendo molto, ma non per forza che vinca il torneo. Mi aspetto che diano tutto sul ghiaccio, come nelle ultime settimane. Nonostante le tantissime defezioni stanno arrivando dei risultati incredibili. Vedrete che qui a Davos questo team non si farà mettere sotto da nessuno...».

Parlavamo delle tante defezioni, in una squadra che ha vinto sei delle ultime sette gare... «Se mi stanno sorprendendo? Un po’ sì. D’altro canto sono felicissimo di vedere che i giocatori chiamati in causa rispondano tutti bene. Gran parte del merito va attribuito a Luca Cereda. L’ho spesso paragonato ad Herb Brooks (colui che nel 1980 con una squadra di dilettanti portò gli Stati Uniti a vincere le Olimpiadi, ndr), prendendomi del pazzo. Dal mio punto di vista, però, non penso di essere poi così fuori strada...».

C'è un giocatore in particolare che ti sta stupendo più di altri? «Mi stava piacendo molto Upshall, ma poi si è fatto male. Se proprio devo citare qualcuno allora punto sui fratelli Neuenschwander, Mazzolini e Goi».

Ti-press (Davide Agosta)