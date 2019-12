Upshall si gode la Spengler: «Futuro ad Ambrì? Sono aperto a restare»

DAVOS - Scottie Upshall si sta godendo appieno la Coppa Spengler, dopo aver superato un infortunio al ginocchio subìto ad inizio dicembre. Proprio ieri l'attaccante è tornato a giocare, contribuendo al successo del suo Team Canada sul Trinec (4-1).

Il giocatore - che nel suo "motore" conta 813 partite in NHL - aveva firmato un contratto con l'Ambrì valido fino a Natale. Ad oggi, quindi, ancora non si sa se il 2 gennaio il 36enne sarà a Losanna con la squadra di Cereda per la ripresa del campionato.

«Adesso sono concentrato su questo torneo - le parole di Upshall - Il mio obiettivo è di restare in salute oltre che giocare un buon hockey e vincere la Coppa Spengler. Ambrì? Mi trovo molto bene e sono stati tutti fantastici con me. Ho trovato uno staff competente e una squadra molto valida. Vedremo se ci sarà la possibilità di rimanere, dipenderà da diversi fattori. Sfortunatamente in Svizzera possono giocare soltanto quattro stranieri. Nutro un grande rispetto per tutto l'ambiente e adoro il calore dei tifosi biancoblù...».