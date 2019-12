TRINEC (Repubblica Ceca) - La nazionale svizzera Under 20 ha sconfitto il Kazakistan in occasione del primo incontro del Gruppo A, valido per i Mondiali di categoria in corso di svolgimento in Cechia (5-3).

La truppa di Thierry Paterlini, che scenderà nuovamente in pista sabato contro la Svezia, ha conquistato i tre punti grazie alle segnature di Gerber, Salzgeber e Wetter, così come alla doppietta di Verboon.