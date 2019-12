«La Spengler è un'occasione più unica che rara. Wolski? Bella impressione»

AMBRÌ - Dal campionato alla Coppa Spengler, in un vortice di emozioni che sta accompagnando l'eccellente mese di dicembre dell'Ambrì. In casa biancoblù non c'è tempo per tirare il fiato, con il classico torneo natalizio che scatterà già giovedì sotto le volte della Vaillant Arena (esordio alle 15.10 contro i russi del Salavat Yulaev Ufa).

Più forte delle avversità e capace di fare i conti con un'infermeria sempre affollata - 14 punti raccolti nelle ultime 6 partite -, l'incerottata compagine leventinese potrà contare su quattro rinforzi interessanti in vista del torneo grigionese. Riuscire ad arruolare Wojtek Wolski, Floran Douay, Marco Miranda e Ludovic Waeber non è però stato semplice...

«Assolutamente no, è stato molto difficile - conferma Paolo Duca, ds biancoblù - In questo periodo ci siamo rivolti a mezza Europa e mezzo nord america, ma pochissime squadre sono disposte a lasciar partire i propri giocatori. Non siamo gli unici alle prese con parecchi infortuni: la loro posizione è comprensibile».

Dopo una carrellata di "due di picche", qualcosa però si è mosso.

«Si è presentata l'occasione d'ingaggiare Wolski e l'abbiamo colta al volo. Chiusa la sua parentesi con i Kunlun Red Star, in KHL, aveva molta voglia di ripartire e potersi mettere in mostra: la Spengler è una vetrina ideale. In precedenza avevamo avuto contatti anche con altri giocatori, ma Wojtek ci ha subito fatto una bella impressione a livello di fame e attitudine. Non volevamo dover pregare qualcuno per venire... la Spengler deve essere vissuta con grande entusiasmo».

A questo proposito sarà sicuramente così per Miranda (Ginevra), Douay (Ginevra) e Waeber (Friborgo).

«Esattamente. Siamo contenti di poter contare anche su Waeber, potremo dare un po' di respiro ai nostri portieri che hanno avuto un periodo tostissimo. Per Douay e Miranda ringraziamo il Ginevra, che ci è venuto incontro memore dell'aiuto ricevuto in passato proprio in occasione della Spengler. Floran e Marco sono due giovani che ci interessavano anche come tipologia di gioco, crediamo che siano funzionali e si possano integrare bene nel nostro sistema».

Tifosi, società, giocatori: tutto l'ambiente biancoblù è carico in vista del torneo.

«Chi segue l'hockey conosce la Spengler e sa quanto sia speciale. Tutti noi, fin da piccoli, seguivamo il torneo in televisione nel periodo delle feste. Ora, poterla disputare, è un'occasione più unica che rara. I ragazzi sono carichi e siamo tutti super determinati. Sappiamo che non sarà semplice dal punto di vista del dispendio energetico - è ancora un impegno in più - ma vogliamo mostrare che tipo di squadra è l'Ambrì. Vogliamo mettere sul ghiaccio il nostro miglior hockey e misurarci con avversari di tutto rispetto».

Chi da sempre sogna di giocare la Spengler è Scottie Upshall. Come sta? Riuscirà a dar manforte al Team Canada?

«La scorsa settimana si è allenato con noi in maglia rossa. Sapevamo che il timing per il suo recupero era proprio in coincidenza con la Spengler. È riuscito a comprimere i tempi, ma non è ancora sicuro che riesca a giocare. È sempre stato il suo grande sogno e anche per questo aveva deciso di venire in Europa. Non ha ancora ricevuto la luce verde dai medici, ma spera di farcela. Magari non la prima partita, ma forse dalla seconda o la terza».

keystone-sda.ch (Alessandro Crinari)