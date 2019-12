Allo Zugo basta un gol, Bienne sprecone

BIENNE - Tre sfide decise dopo il 60' e una chiusa con un solo gol di scarto: non si può dire che l'ultima giornata di campionato del 2019 abbia offerto incontri banali. La sconfitta più dolorosa l'ha incassata il Bienne il quale, avanti di tre reti dopo 16' (Tschantré, Rajala e Ullström), è riuscito a farsi riprendere – fino al 4-4 – e poi battere all'overtime dallo Zurigo. Il punto decisivo, per i Lions, è stato piazzato da Prassl al 60'43”.

Pesanti punti esterni li hanno centrati pure il Ginevra, avanti 2-1 ai rigori a Langnau, e il Friborgo, in gloria 3-2 ai supplementari a Rapperswil. Non ispiratissime, le Aquile hanno sofferto contro i bernesi di coach Ehlers, superati solo grazie alla precisione di Smirnovs, Tömmernes e Winnik. I Dragoni hanno invece gioito con Mottet, decisivo al 63'50” dopo il 2-2 dei tempi regolamentari. L'unica squadra in grado di far valere il fattore pista è stata lo Zugo, che ha avuto la meglio 1-0 sul Berna. Comunque protagonisti sul ghiaccio, gli Orsi si sono arresi davanti al punto di Klingberg (46').

keystone-sda.ch / STR (MARCEL BIERI)