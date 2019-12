Entusiasmo biancoblù: esauriti i biglietti in tribuna e spalti HCAP

AMBRÌ – L'impressionante striscia di vittorie consecutive, ottenute grazie a un carattere enorme e a una voglia fuori dal comune, ha reso l'Ambrì più appetibile di quanto (tanto) non sia solitamente. Per sostenere i loro beniamini, incerottati ma mai domi, i tifosi biancoblù hanno così risposto presente alla convocazione di lunedì sera, quando la truppa di Luca Cereda sfiderà il Davos in una Valascia quasi piena. I biglietti per seguire il match, quelli relativi a tribuna e spalti HCAP, sono infatti stati tutti venduti. Rimangono a disposizione, per chi volesse seguire il confronto, dei tagliandi per gli spalti “ospiti”.

Di seguito il comunicato del club biancoblù:

“L’Hockey Club Ambrì-Piotta comunica che i biglietti in tribuna e spalti HCAP per la partita in programma alle 19.45 questa sera alla Valascia contro il Davos sono esauriti.

Sono pertanto disponibili solo alcuni biglietti spalti ospiti. La società invita dunque i tifosi a recarsi alla Valascia unicamente se già in possesso di un regolare biglietto d’accesso in pista.

Il club leventinese informa inoltre che in nessun caso sarà possibile convertire dei biglietti tribuna con dei biglietti spalti, così come i buoni non potranno essere tramutati in biglietti. L’apertura dei cancelli è in programma alle ore 18.30 e si ricorda che il lunedì non è previsto il servizio del treno speciale offerto in collaborazione con FFS e TILO. I detentori di un biglietto valido potranno usufruire del treno di linea delle ore 22.27 in partenza dalla stazione di Ambrì in direzione sud.”

