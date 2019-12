Niente Spengler per Emmerton

DAVOS - Per l'imminente Coppa Spengler il Team Canada dovrà rinunciare a Cory Emmerton. L'attaccante del Losanna non potrà indossare per la quinta volta la maglia con la foglia d'acero al sempre affascinante torneo di Davos. Le motivazioni non sono note.

Il suo posto sarà preso da Éric Faille, giocatore del Kloten capace di mettere a bilancio 45 punti in 29 incontri.

keystone-sda.ch (WALTER BIERI)