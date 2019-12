Il Losanna si risveglia: che legnata allo Zurigo

ZURIGO – La capolista ha subito una sonora sconfitta. In casa, in un match all'apparenza facile, i Lions sono stati sculacciati 2-6 dal Losanna, che ha così interrotto una serie di cinque sconfitte consecutive. Partito con il piglio giusto (gol di Trutmann al 7' e di Diem al 15'), lo Zurigo si è presto sciolto davanti agli affondi dei biancorossi, capaci di chiudere sul pari il primo periodo (Genazzi al 9' e Almond al 19'48”), per poi scappare dal 23' in avanti con Jooris, Kenins, Jeffrey e Moy.

Un netto successo esterno lo ha colto pure il Langnau, andato a fare la voce grossa (5-2) alla Tissot Arena. Gli uomini di coach Ehlers, hanno costruito la loro gloria con 20', gli ultimi, quasi perfetti. Arrivati sul 2-2 al 40', hanno infatti allungato definitivamente sul Bienne con Schmutz, Berger e DiDomenico. Punti esterni anche per lo Zugo, che non ha avuto troppi problemi per superare 4-1 il Rapperswil. Dopo l'uno-due di Albrecht-Wellman, i Tori hanno preso il largo con Hofmann (20') e Klingberg (39' e 51'). Ha invece fatto valere il fattore campo il Ginevra, che ha regolato con un netto 3-0 il Friborgo. Le Aquile hanno costruito la loro vittoria con un primo tempo intenso e arricchito di due reti (Bozon e Tömmernes). I Dragoni hanno tentato di rientrare ma sono sempre stati respinti, fino al definitivo 3-0 piazzato da Winnik, a porta vuota, negli ultimi secondi.

keystone-sda.ch (WALTER BIERI)