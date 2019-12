L'Ambrì non si ferma: piegato anche il Rapperswil

AMBRÌ - Alla Valascia l'occasione per centrare il quarto successo di fila era ghiotta. Sì perché in Leventina arrivava l'ultima forza del campionato Rapperswil, una squadra che - dopo un ottimo inizio di stagione - nelle ultime settimane ha perso un po' di velocità. Per l'occasione Luca Cereda ha gettato subito nella mischia il neo acquisto Mattia Hinterkircher, inserito in linea con Bianchi (uscito nel primo terzo per infortunio) e Trisconi.

I leventinesi hanno saputo incanalare nella giusta direzione le tante emozioni vissute martedì nel derby (non era scontato!), disputando una buona gara e piegando la squadra di Jeff Tomlinson con il punteggio 3-2.

Dopo un buon avvio dei leventinesi, sono stati gli ospiti a colpire per la prima volta al 12'22''. Contropiede fulmineo imbastito da Cervenka e rifinito al meglio da Clark, dopo un rebound concesso da Manzato. Poco più di due minuti più tardi Matt D'Agostini ha avuto una grossa chance per l'1-1: su rigore il canadese non è però riuscito a superare Bader. Alla prima pausa si è così andati con i sangallesi in avanti di una rete.

I ticinesi, desiderosi di ricucire lo strappo, hanno iniziato il periodo centrale con il piede pigiato sull'acceleratore, creandosi diverse occasioni. Invano. C'è voluto un 5c3, appena dopo metà partita, per far sbloccare l'attacco biancoblù: grazie a due "bordate" di Fora e D'Agostini l'Ambrì ha infatti capovolto la sfida nel giro di 34 secondi. Un po' dal nulla - e contro l'andamento dal gioco - poco dopo è nato il 2-2 di Dünner, trovato con una conclusione che sembrava innocua. Le due squadre hanno così guadagnato il secondo riposo in situazione di parità.

In apertura di terzo tempo la squadra di casa ha colpito il palo con Plastino. Ma il secondo vantaggio di serata leventinese non ha dovuto attendere molto per arrivare: addirittura con l'uomo in meno sul ghiaccio è stato Zwerger a regalare ai suoi il 3-2, su gran passaggio "a occhi chiusi" di Müller. Al 52'34'' i padroni di casa hanno poi fallito il secondo rigore di serata con il già citato Zwerger.

A poco meno di sette minuti dal 60' da annotare le penalità di partita contemporanee sul conto di Schneeberger (carica ai danni di Hinterkircher) e Goi (carica susseguente a Schneeberger). Ad ogni modo negli ultimi minuti l'Ambrì è riuscito a resistere, centrando tre punti d'oro.

In virtù di questa vittoria l'Ambrì è salito a quota 38 punti, allungando a +6 sul Rappi ultimo e restando incollato alla linea playoff.

AMBRÌ - RAPPERSWIL 3-2 (0-1, 2-1, 1-0)

Reti: 12'22'' Clark (Cervenka) 0-1; 32'24'' Fora (D'Agostini, 5c3) 1-1; 32'58'' D'Agostini (Plastino, Sabolic, 5c4) 2-1; 34'44'' Dünner (Rehak) 2-2; 44'40'' Zwerger (Müller, 4c5!) 3-2.

Ambrì: Manzato; Fischer, Plastino; Dotti, Fora; Jelovac, Ngoy; Pinana, Fohrler; Sabolic, Flynn, D'Agostini; Zwerger, Müller, Neuenschwander; Hinterkircher, Bianchi, Trisconi; Mazzolini, Goi, Incir.

Note: Valascia: 4'670 spettatori. Arbitri: Salonen, Mollard; Kovacs, Gnemmi.

Ti-press (Alessandro Crinari)