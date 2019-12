Il Davos ha il bomber, il Lugano il più giovane in assoluto

LUGANO - Dopo quasi trenta partite di National League (2019/2020), sono in totale 24 gli Under 20 schierati sul ghiaccio dalle rispettive formazioni della massima serie svizzera.

I giovani talenti - nati dal 2000 in avanti - che più si sono distinti sono i difensori Tim Berni dello Zurigo (classe 2000) - 8 punti in 27 match - e Janis Jerôme Moser del Bienne (classe 2000) - 27 partite condite da 4 punti - così come l'attaccante austriaco del Davos Benjamin Baumgartner (2000), autore di ben 17 punti in 20 incontri.

La squadra che ha invece schierato più giovani fino a questo momento è il Ginevra con sei U20, mentre il Lugano detiene con Lorenzo Canonica (2003) il record di precocità in questo campionato. Dal canto suo l'Ambrì ha nel proprio roster Julian Payr (2000).

Langnau e Losanna sono infine le uniche compagini a non aver ancora inserito nei rispettivi line-up nessun giocatore che potrebbe militare nella nazionale allenata da Thierry Paterlini.

Under 20 in National League divisi per squadra (presenze/punti):

1. Bienne 57/5: Moser (27/4), Kohler (15/1), Wüest (10/0), Schläpfer (5/0).

2. Davos 33/18: Baumgartner (20/17), Heinen (5/1), Barandun (5/0), Canova (3/0).

3. Zurigo 27/8 : Berni (27/8).

4. Berna 26/1: Gerber (15/1), Henauer (11/0)

5. Friborgo 25/1: Schmid (25/1).

6. Rapperswil 20/5: Rehak (13/4), Wetter (7/1).

7. Ginevra 20/1: Tanner (9/0), Patry (5/1), Molinari (2/0), Charlin (2/0), Vouillamoz (1/0), Cajka (1/0).

8. Zugo 10/0: Hollenstein (8/0), Stoffel (2/0).

9. Ambrì 9/0: Payr (9/0).

10. Lugano (2/0): Canonica (2/0).

11. Losanna 0.

11. Langnau 0.