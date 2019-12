Partite di gennaio: l'HCL apre la prevendita

LUGANO - L’Hockey Club Lugano ha reso noto che oggi, giovedì 19 dicembre 2019 alle ore 12.00, è iniziata la prevendita per le partite di National League che l’HCL giocherà alla Cornèr Arena nel prossimo mese di gennaio:

-venerdì 3 gennaio 2020, ore 19.45, Lugano-Friborgo

-domenica 12 gennaio 2020, ore 15.45, Lugano-Davos

-venerdì 17 gennaio 2020, ore 19.45, Lugano-Langnau Tigers

-martedì 21 gennaio 2020, ore 19.45, Lugano-Rapperswil

-venerdì 31 gennaio 2020, ore 19.45, Lugano-Davos

I biglietti possono essere acquistati sul sito www.hclugano.ch, sul sito della Ticket Corner e nei punti di prevendita del Ticket Corner presso Manor e presso gli uffici postali con almeno due sportelli.

Il Segretariato HCL in Via Maraini 15 A a Pregassona è aperto da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00. Resterà tuttavia chiuso per le ferie di Natale da martedì 24 dicembre a mercoledì 1. gennaio 2020. Si ricorda che non è possibile nessun tipo di riservazione telefonica o per e-mail.

TiPress