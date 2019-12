Kapanen esonerato!

LUGANO - L'Hockey Club Lugano non ha perdonato a Sami Kapanen la netta sconfitta nel derby. Il club ha così deciso per il cambio di allenatore. Hnat Domenichelli coach ad interim per le prossime tre partite, in attesa del sostituto.

Ecco il comunicato del club:

"L’Hockey Club Lugano comunica di aver sollevato l’head coach della prima squadra Sami Kapanen e l’assistant coach della prima squadra Stefan Nyman dalle loro rispettive funzioni.

La decisione è stata presa dopo aver fatto nelle scorse settimane tutto quanto possibile per proseguire nell’impostazione tecnica decisa la scorsa primavera. La prestazione in occasione della partita di ieri sera ha tuttavia evidenziato come la squadra non risponda più agli impulsi e alle sollecitazioni dell’attuale staff tecnico.

L’HCL ringrazia Sami Kapanen e Stefan Nyman per la serietà e la professionalità sempre dimostrate e augura loro le migliori soddisfazioni per il futuro.

La guida tecnica della prima squadra viene assunta ad interim per le prossime tre partite dal GM Hnat Domenichelli che dirigerà l’allenamento odierno sul ghiaccio dalle ore 11.30 alle ore 13.00. La società ha iniziato la ricerca di un nuovo staff tecnico".

keystone-sda.ch (Alessandro Crinari)