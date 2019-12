Kapanen: «Prestazione imbarazzante»

AMBRÌ - Imbarazzante. È un Lugano, quello ammirato alla Valascia, che preoccupa. E non poco! Non tanto il risultato, a lasciare a bocca aperta è stata la (non) prestazione dei bianconeri... E nel mirino della critica, inevitabilmente, è finito ancora una volta coach Kapanen. «Sì, la nostra è stata una prestazione imbarazzante. Questa sera non abbiamo portato emozioni sul ghiaccio. Mi dispiace ma alla Valascia, contro una squadra che si alimenta proprio con le emozioni, non puoi permetterti di giocare in questa maniera. Peccato perchè non è la prima volta che accade quest’anno contro di loro. Siamo troppo incostanti, abbiamo perso la partita su tutta la linea...».

Questo, invece, il commento di Raffaele Sannitz... «Li aspettavamo forti sin da subito. Il loro inizio non ci ha certo stupito. Noi questa sera abbiamo dormito, ci sono poche parole. Peccato poiché prima della pausa avevamo offerto una grande prestazione con lo Zurigo. Questa sera, invece, molto ma molto male. C’è davvero poco da commentare. Come ho visto McIntyre? Per lui non era certo la partita ideale per esordire...».

