L’Ambrì domina il derby e scavalca il Lugano in classifica

AMBRÌ - il derby è ancora dell’Ambrì. La squadra di Cereda ha vinto per la terza volta consecutiva la sfida tutta ticinese al termine di un match senza storia: 7-2 il risultato in favore di Bianchi e compagni. I leventinesi, in vantaggio per 3-0 dopo il primo tempo, hanno dominato per lunghissimi tratti i cugini del Lugano e si sono così assicurati la vittoria grazie a un gioco veloce e aggressivo. Le due compagini torneranno in pista venerdì, quando alla Valascia giungerà il Rapperswil mentre il Bienne farà visita alla Cornèr Arena.

A sbloccare subito la contesa ci ha pensato Flynn che dopo 38’’ ha trafitto Zurkirchen sfruttando un disco respinto su tiro di D’Agostini. I leventinesi hanno continuato a farsi preferire sul piano delle occasioni create e così Mazzolini al 6’04’’ ha trovato il meritato raddoppio con un tiro fulmineo. Il dominio biancoblù non si è arrestato e al 14’08’’, in superiorità numerica, è arrivato anche il 3-0 firmato da Fohrler bravo a deviare un tiro di Zwerger. Si è così andati alla prima pausa con Fora e compagni in pieno controllo del gioco.

I bianconeri sono tornati in pista con un altro piglio e dopo un primo momento di pressione hanno trovato il primo gol della serata grazie a una ripartenza di Fazzini al 28’18’’. I padroni di casa sono però stati bravi a contenere le azioni sottocenerine e al 31’25’’ Fischer ha trovato il 4-1 grazie a un potente tiro dalla blu. Si è poi arrivati senza altri grandi sussulti fino alla seconda sirena.

In avvio di terzo tempo Loeffel è andato a colpire il palo alle spalle di Manzato. Una situazione di doppia superiorità numerica ha permesso ai padroni di casa di trovare la quinta rete grazie a una deviazione di Flynn che ha cosi firmato la personale doppietta (45’57’’). Poco più tardi, con il Lugano che ha provato l’assalto a porta vuota, è arrivato il gol di Muller. Prima della sirena c’è stato tempo anche per D’Agostini e Riva di gonfiare la rete e fissare il definitivo punteggio sul 7-2.

AMBRÌ - LUGANO 7-2 (3-0, 1-1, 3-1)

Reti: 0’38’’ Flynn (D’Agostini, Fora) 1-0; 6’04’’ Mazzolini (Goi) 2-0; 14’08’’ Fohrler (Zwerger, Müller) 3-0; 28’18’’ Fazzini 3-1; 31’25’’ Fischer (D’Agostini) 4-1; 45’57’’ Flynn (D’Agostini) 5-1; 49’45’’ Müller 6-1; 49’45’’ D’Agostini (Trisconi) 7-1; 54’27’’ Riva (Suri) 7-2.

Ambrì: Manzato; Fischer, Plastino; Dotti, Fora; Jelovac, Ngoy; Pinana, Fohrler; D’Agostini, Flynn, Sabolic; Zwerger, Müller, Neuenschwander; Bianchi, Goi, Trisconi; Mazzolini, Dal Pian, Incir.

Lugano: Zurkirchen; Chorney, Postma; Riva, Chiesa; Jecker, Loeffel; Ronchetti; Suri, Lajunen, Bürgler; Bertaggia, Sannitz, Fazzini; Lammer, McIntyre, Zangger; Jörg, Romanenghi, Walker; Haussener.

Penalità: HCAP 5x2’ HCL 6x2’.

Note: Valascia 6'038 spettatori. Arbitri: Lemelin, Vikman, Obwegeser, Ambrosetti.

keystone-sda.ch (Alessandro Crinari)