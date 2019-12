«McIntyre in linea con i suoi... "amici". Ambrì? Non guarda in faccia a nessuno»

AMBRÌ - La quarta stracantonale di questa stagione - fra Ambrì e Lugano - promette scintille. Il bilancio è di 2-1 in favore dei biancoblù, i quali hanno così la grande occasione di conquistare il terzo punto fra le mura amiche. «Mi aspetto una partita veloce e frizzante, con tutte e due le squadre vogliose di portare a casa i tre punti», ha analizzato l'ex attaccante di Lugano e Ambrì degli anni '90 Stefano Togni. «I leventinesi sono reduci da due successi consecutivi, mentre il Lugano ha vinto con lo Zurigo. Entrambi sono desiderosi di continuare il ruolino di marcia positivo, per cui staranno sicuramente attenti a non scoprirsi troppo inizialmente, ma prevedo comunque un derby interessante».

Nonostante l'Ambrì sia ultimo in classifica ha dimostrato di essere un po' più solido rispetto ai cugini. «I biancoblù non si preoccupano degli assenti, non guardano in faccia a nessuno e hanno il loro stile di gioco ben definito. I giocatori sono consapevoli del loro ruolo e lo applicano al meglio, mostrando anche una buona attitudine sul ghiaccio. La truppa di Cereda ha finora sempre giocato con il cuore ed è stata in grado di vincere match importanti come quello di Davos di martedì scorso, impresa che sembrava molto difficile alla vigilia. Sabolic? Non è uno sniper, ma lavora sempre al 100% e adesso che conosce meglio la nuova realtà può diventare davvero prezioso».

Venerdì il Lugano ha messo sotto contratto fino al temine del campionato David McIntyre... «È un giocatore abituato a lottare e a mettersi a disposizione del gruppo. La società cercava un centro two-ways e l'ha trovato proprio prima di un derby in trasferta. Sarà speciale per lui, le motivazioni saranno elevate e farà di tutto per partire con il piede giusto. Quando è arrivato in Svizzera nel 2016 ricordo che si era reso protagonista di una stagione straordinaria, dopodiché il suo rendimento è calato. Trovo comunque positivo il fatto che conosca la Svizzera, la National League, gli avversari e i compagni. In allenamento è anche stato schierato con Zangger e Lammer: con loro due aveva già giocato insieme a Zugo, per cui penso sia scontato il suo impiego in linea con i suoi... “amici”».

keystone-sda.ch / STR (Samuel Golay)