Linus Klasen: futuro al Lulea?

LUGANO - Con ogni probabilità non sarà in National League il futuro di Linus Klasen.

Lo svedese - che non ha ricevuto una proposta di rinnovo da parte del Lugano - potrebbe optare per un ritorno in patria e più precisamente nel Lulea, squadra per la quale aveva già giocato tra il 2012 e il 2014. Lo riporta il portale online aftonbladet.se

Malgrado il desiderio fosse quello di restare in Ticino - o nelle zone limitrofe - il 33enne sarebbe stato convinto dalla proposta pluriennale fattagli dal club svedese. L'ufficialità dell'affare potrebbe anche giungere nelle prossime ore.

Nelle sei stagioni bianconere Klasen ha sin qui totalizzato 264 punti (192 assist) in 271 partite.

keystone-sda.ch / STR (MARCEL BIERI)