Svizzera troppo forte per la Norvegia

VISP - Troppo forte la Svizzera per la Norvegia. Alla Lonza Arena di Visp i rossocrociati hanno bagnato l'esordio alla NaturEnergie Challenge con un largo successo per 5-0.

Gli elvetici hanno fatto capire le loro intenzioni già al 7'20'', momento in cui in powerplay Moser ha deviato in porta una conclusione di Untersander.

Al 20'16'' il ginevrino Rod - servito dal biancoblù Fora - ha portato a due le reti di margine tra i suoi e l'avversario, grazie a un tiro da media distanza. Un'altra deviazione di Moser - nuovamente con l'uomo in più sul ghiaccio - ha partorito il 3-0 elvetico al 29'11''. 49'' più tardi, esattamente a metà partita, c'è stata gloria anche per Philippe Furrer, andato a trafiggere per la quarta volta il portiere norvegese con una conclusione molto potente.

Al 46' l'attaccante dell'Avangard Omsk Sven Andrighetto ha infine fissato il punteggio finale sul 5-0, con un polsino velenoso che non ha lasciato scampo a Volden.

I rossocrociati torneranno in pista domani sera per affrontare la Russia B, vittoriosa nel pomeriggio per 3-2 ai rigori sulla Slovacchia, nella finale del torneo.

SVIZZERA - NORVEGIA 5-0 (1-0, 3-0, 1-0)

Reti: 8' Moser (Untersander, Corvi, 5c4) 1-0; 21' Rod (Fora, Ambühl) 2-0; 30' Moser (Corvi, Suter, 5c4) 3-0; 30' Furrer (Untersander) 4-0; 46' Andrighetto (Corvi) 5-0.

Svizzera: Mayer; Furrer, Untersander; Marti, Karrer; Loeffel, Trutmann; Fora, Egli; Moser, Corvi, Andrighetto; Hollenstein, Suter, Praplan; Scherwey, Richard, Rüfenacht; Bertaggia, Ambühl, Rod.

keystone-sda.ch / STF (LAURENT GILLIERON)