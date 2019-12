Futuro a Lugano per Marti?

LUGANO - Il 25enne Aurélien Marti, in scadenza di contratto col Friborgo, si sarebbe accordato con il Lugano in vista della prossima stagione. Ne dà notizia "Le Matin", precisando che il difensore non rientrava più nei piani dei Dragoni, che dal campionato 2020/21 potranno contare anche su Dave Sutter (in arrivo dallo Zurigo) e Benoît Jecker (prelevato proprio dal Lugano).

Nel corso del corrente campionato Marti ha giocato sin qui 26 partite con i burgundi (1 gol e 1 assist).

Keystone