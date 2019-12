«Schlegel via? Abbiamo colto l'opportunità»

BERNA - Niklas Schlegel è ufficialmente, da qualche ora, un portiere del Lugano. L'operazione, firmata dal duo Hnat Domenichelli-Alex Chatelain, è stata inconsueta per modi e tempi. Ha di fatto modificato il contratto firmato alla fine dello scorso anno alla PostFinance Arena, "traslandolo" alla Cornèr Arena.

«La partenza di Schlegel non è stata programmata in anticipo - ha sottolineato proprio Chatelain, direttore sportivo a Berna - Niklas ha cominciato molto bene con noi, poi però, per colpe non sue, la situazione è divenuta più difficile. I risultati della squadra sono stati insufficienti e la pressione è aumentata».

Il suo rendimento non è stato altissimo.

«Ma tutti i giocatori hanno faticato. Non abbiamo perso tante partite a causa del portiere».

Sta di fatto che a fine novembre è stato ingaggiato Tomi Karhunen.

«Avevamo bisogno di un elemento esperto e in fiducia. E di fiducia, dopo tante difficoltà, i nostri portieri ne avevano poca».

Ciò che si fa fatica a comprendere è perché, una volta scelto il finlandese, il Berna non abbia puntato su Schlegel come secondo. E perché una nuova chance a un giocatore cercato, ben pagato e premiato con un biennale solo pochi mesi fa, non sia stata data. Caminada ha 33 anni ed è in scadenza...

«Non c'è stato nulla che abbia fatto incrinare i rapporti tra il ragazzo e il club. Niklas non ha litigato con nessuno ed è sempre stato un professionista esemplare. Il discorso con il Lugano è nato all'improvviso, è stato un caso, e si è concretizzato in fretta. È stata un'opportunità che abbiamo colto. La scelta è stata condivisa - ovviamente abbiamo parlato con il ragazzo - e penso si rivelerà vantaggiosa per tutti».

Visto il mercato e tenuto conto della firma del giovane Philip Wüthrich (prelevato dal Langenthal per la prossima stagione), il futuro portiere titolare alla PostFinance Arena sarà uno straniero?

«Sì, penso proprio di sì. Almeno questa è la risposta che posso dare ora. Non abbiamo comunque fretta e, visto che per preparare il prossimo campionato c'è ancora tempo, continueremo a sondare con attenzione il mercato. Chiaro è che se si aprisse qualche porta i nostri progetti potrebbero cambiare».

