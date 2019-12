«Schlegel? Soluzione a corto e medio termine»

LUGANO - Ufficializzato l'accordo con Niklas Schlegel, in arrivo con effetto immediato dal Berna, il Lugano può ora contare su una coppia di portieri d'esperienza e ha le spalle coperte per il prosieguo della stagione.

Ne è convinto il GM Hnat Domenichelli, che ha commentato l'ingaggio del 25enne per il resto della corrente stagione e per la totalità della prossima. «Con l’arrivo di Niklas abbiamo trovato una soluzione per il club a corto e medio termine - ha spiegato Domenichelli - Sandro e Niklas saranno i portieri della prima squadra per questa stagione e quindi non utilizzeremo una licenza straniera per un portiere. A lungo termine crediamo anche in Stefan Müller e per questo motivo abbiamo prolungato il suo contratto fino al 2022. Da subito Stefan sarà a disposizione dei Ticino Rockets dove in questo campionato potrà giocare come titolare e accumulare in questo modo esperienza di gioco».

HCLofficial