Una “discata” alla crisi? Chissà...

LUGANO - Un calcio (o una discata...) alla crisi? Calma... Il Lugano ha sì superato una delicatissima settimana – conquistando sei punti contro Friborgo, Langnau e Zurigo – ma il cielo sopra la Cornèr Arena resta tuttora grigio, in attesa di altre schiarite...

Grazie a tre prestazioni incoraggianti (compresa quella della Ilfis malgrado l'epilogo amaro) Chiesa e compagni hanno salvato la panchina di Sami Kapanen, lanciando un messaggio a tutto l'ambiente: “Se giochiamo come sappiamo possiamo battere chiunque”. Un messaggio chiaro che concede un po' di tregua a una società finita inevitabilmente nel mirino della critica dopo un periodo difficilissimo.

E sabato sera contro la capolista Zurigo, dove la pressione su giocatori e staff tecnico era massima, il team sottocenerino ha fornito la miglior prestazione stagionale. Una partita lungo la quale la formazione ticinese ha gestito con grande personalità i momenti difficili della stessa. Un buon punto dal quale ripartire subito dopo la pausa, dove saranno attese conferme importanti. Quasi certamente con uno straniero in più nel motore, un giocatore che darà un'alternativa in più al coach finlandese. Un'alternativa che non dovrà però trasformarsi in un “ostacolo”, come successo nelle scorse settimane con Ryan Spooner (autore recentemente di ben 14 punti in 16 gare con la Dinamo Minsk). Sami Kapanen dovrà insomma mostrarsi aperto nell'accogliere un nuovo elemento d'importazione, utile anche per creare un po' di concorrenza interna che non guasta mai.

Un cerotto alla situazione complicatissima è dunque stato messo. Difficile dire se basterà per rimarginare le ferite: saranno le ultime quattro partite del 2019 (contro Ambrì, Bienne Davos e Losanna) a fornirci la risposta...

Ti-press (Samuel Golay)