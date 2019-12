"Coast to coast": l'assolo di Starchenko è una vera e propria primizia

ASTANA (Kazakistan) - Nel match di KHL - fra Barys Nur-Sultan e Jokerit Helsinki, terminato 2-4 - l'attaccante dei locali Boris Starchenko si è reso protagonista di una rete di pregevole fattura.

Come si può vedere dal video in allegato pubblicato su Twitter, il kazako ha recuperato il disco dietro alla propria porta e ha attraversato tutta la pista superando gli avversari in velocità, per poi siglare una segnatura memorabile...