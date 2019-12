Il Lugano mastica amaro e s'inchina al Langnau

LANGNAU – Torna a masticare amaro il Lugano. La squadra di Kapanen non è riuscita a replicare il successo di Friborgo uscendo sconfitta dal ghiaccio di Langnau con il punteggio di 3-2. I bianconeri, in svantaggio per 2-0 dopo 17’ ma capaci di risalire la china con Lammer e Jecker, sono stati stesi dalla rete risolutrice di DiDomenico nel terzo temo. I bianconeri, che questa sera hanno colpito anche moltii ferri, torneranno in pista domani quando alla Cornèr Arena arriverà lo Zurigo.

Nei primi minuti di gara sono stati i Tigrotti a prendere in mano le redini del confronto. È quindi arrivato il vantaggio per i padroni di casa firmato dal Top-Scorer Pesonen che al 7’36’’ ha trafitto per la prima volta Zurkirchen. La debole reazione bianconera, guidata dal solito Bertaggia, non ha prodotto risultati e così i Tigers hanno, meritatamente, raddoppiato con Schilt al 16’53’’. Pochi secondi dopo i ticinesi hanno però accorciato le distanze grazie ad un tiro dalla blu di Suri deviato da Lammer. Nei minuti finali i luganesi hanno sfiorato il pareggio con Vauclair. Si è cosi andati alla pausa sul 2-1.

In avvio di secondo periodo è stato il palo a negare il pareggio a Bürgler. Il gioco è poi proseguito in maniera equilibrata e con poche occasioni per le due compagini. Si è quindi arrivati fino a 51’’ dalla seconda sirena quando Jecker, con un gran tiro al volo, ha impattato la contesa

firmando la sua prima rete stagionale.

In avvio di terzo tempo le due squadre sono state attente a non concedere spazi offensivi all’avversario. Il cronometro è quindi corso rapido fino al 53’07’’ quando, in situazione di superiorità numerica, i bernesi sono tornati nuovamente avanti grazie alla rete del canadese DiDomenico. I bianconeri hanno poi cercato nei minuti finali di impattare la sfida, ma la difesa dei Tigrotti e i ferri della gabbia di Punnenovs (colpiti cinque volte da Klasen e soci questa sera!) hanno consegnato la vittoria ai padroni di casa.

LANGNAU - LUGANO 3-2 (2-1, 0-1, 1-0)

Reti: 7’36’’ Pesonen (DiDomenico, Berger) 1-0; 16’53’’ Schilt (Rüegsegger, Cadonau) 2-0; 17’13’’ Lammer (Suri, Chorney) 2-1; 39’09’’ Jecker (Sannitz) 2-2; 53’07’’ DiDomenico (Glauser) 3-2.

LUGANO: Zurkirchen; Chorney, Postma; Riva, Chiesa; Vauclair, Loeffel; Jecker; Klasen, Lajunen, Bürgler; Bertaggia, Sannitz, Fazzini; Suri, Romanenghi, Lammer; Jörg, Haussener, Zangger, Walker.

Penalità: SCL 5x2’ HCL 2x2’

Note: Ilfis 5585 spettatori. Arbitri: Stricker, Hendry, Wolf, Cattaneo.

keystone-sda.ch / STR (MARCEL BIERI)