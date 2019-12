Egli saluta l'Ambrì e fa ritorno a Davos

DAVOS - Chris Egli saluta la Leventina e fa ritorno a Davos. I gialloblù, costretti a fare i conti con diverse assenze nel reparto offensivo, hanno infatti richiamato con effetto immediato l'attaccante, che sarebbe dovuto rimanere ai biancoblù sino alla fine della Coppa Spengler. Rispettati gli accordi tra le parti, che prevedevano un suo rientro anticipato nel caso in cui i grigionesi non potessero schierare almeno 12 attaccanti.

Il 23enne, durante il suo periodo in prestito all'Ambrì, ha realizzato 1 gol in 10 partite, mettendosi però in evidenza per l'impegno e l'attitudine messe regolarmente in pista.

TiPress