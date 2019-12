Lugano e Kapanen: conta solo vincere

LUGANO - A Friborgo per svoltare e per dare un calcio (o se preferite un colpo di bastone...) alla crisi. Questo l'unico obiettivo della truppa di Sami Kapanen, impegnata nella serata odierna in un difficile incontro alla BCF Arena. Per Bertaggia e compagni il compito si preannuncia tutt'altro che semplice, visto che i Dragoni sono reduci da otto successi nelle ultime dieci gare. Ma in questo momento, in casa bianconera, per risollevarsi da una situazione alquanto complicata, servono soltanto i tre punti. La società – ancora una volta nel mirino della critica dei tifosi – si attende un'inversione di tendenza, così da evitare un nuovo avvicendamento in panchina.

Le due squadre si erano già affrontate in Ticino lo scorso 12 ottobre, con il successo romando per 4-1. Vincendo anche questa sera il Gottéron allungherebbe a +6 sulla linea. Inutile affermare che – quella di questa sera – sarà una gara vibrante e ricca di motivi d'interesse...

TiPress